Pietrelcina si prepara per l’anniversario della nascita e battesimo di Padre Pio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna novità assoluta per questo anno sarà lo svolgimentofesta del 25 maggio nella contrada di Piana Romana, luogo dove il Santo pietrelcinese ricevette il dono ineffabile delle prime Stimmate e dove verrà inaugurata la Monumentale “Via Crucis”. L’opera del M° G. Gioviniani, è stata posizionata su un percorso lungo 900 metri. Ciascuna delle 14 immagini è in bronzo. Un altorilievo di dimensioni notevoli (1,20 x 0,90), poggiato su pietra di Apricena, conosciuta con il famoso appellativo di “Trani”, anch’essa di dimensioni rilevanti (3,00 x 1,40), Il camminoVia Crucis si conclude con l’imponente opera scultorea (h 3,00) rappresentante Cristo Risorto che porta con sé l’amato San Pio e a sua volta l’umanità redenta. L’intero complesso architettonico sarà motivo di richiamo anche per gli amanti dell’arte. I festeggiamenti saranno preceduti nella chiesa conventuale“Sacra Famiglia”; il 24 alle ore 19.