Piccole imprese crescono | Solidità occupazionale

“Nel 2023 il mercato dell’intelligenza artificiale è cresciuto in Italia del 52%, raggiungendo un valore totale di 760 milioni di euro. Per quanto riguarda le grandi imprese, tre su cinque hanno già avviato progetti di intelligenza artificiale, due su tre hanno già discusso al loro interno delle possibili applicazioni della tecnologia”. italiasera

“Ringraziamo il governo e in particolare i ministri Antonio Tajani e Adolfo Urso per aver accolto la nostra richiesta di un tavolo di confronto sulle conseguenze che la crisi nel Mar Rosso sta avendo sull’economia italiana e in particolare sulle piccole e medie imprese. italiasera

"Europa, ricomincia dalle piccole imprese”. È l’appello che Confartigianato, in vista delle elezioni europee, lancia nel Manifesto “Artigianato e Mpi volàno per le transizioni” con le proposte per costruire un’Unione europea a misura di 23,3 milioni di artigiani, micro e piccole imprese che rappresentano il 99,8 per cento del totale delle aziende, generano il 64,4 per cento dei posti di lavoro e creano il 52,4 per cento del valore aggiunto nell’Ue.

ilfoglio