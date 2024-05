Piano casa - Tajani | se va verso nostre proposte lo sosterremo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (askanews) – “Come Forza Italia abbiamo due progetti già incardinati al Senato in commissione che inseriscono piccole sanatorie nell’ambito di un più ampio progetto di risanamento urbano. Quindi, con una visione, una strategia che punta anche al miglioramento degli edifici, a una riduzione della dispersione di calore, a una riduzione di emissione di CO2, quindi una visione complessiva della politica abitativa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, intervistato a ‘Cinque minuti’ in onda questa sera su Rai1. “Questo che viene presentato domani in consiglio dei ministri, va nella direzione della nostra proposta. Quindi, se sarà così loperché è giusto essere padroni apropria”, ha aggiunto sottolineando di non essere “favorevole a condoni senza limiti perché in questo modo si fa danno a chi ha pagato le tasse”. “Dobbiamo essere sempre molto equilibrati: ma un tramezzo, una finestra un po’ più grande, una finestra un po’ più piccola, non è un ecomostro costruito in riva al mare”, ha detto ancora.