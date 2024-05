Piano casa 2024 - cosa c’è nella bozza del Dl

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio– Domani il Consiglio dei ministri esaminerà il Dl, il provvedimento voluto dal ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini per sanare “piccole violazioni edilizie” interne (soprattutto) alle abitazioni. Ma quale sarà il testo esaminato dal Cdm? Che misure conterrà?si potrà sanare? Siamo in grado di illustrare i principali provvedimenti contenuti. Il DlGli obiettivi Sanatoria fino al 5% della superficie Muri interni e aperture Vetrate e tende su balconi Cambio di destinazione d’uso più semplice Salvati i dehors Covid Vetrate, pompe di calore e barriere Sanatoria per parziali difformità I costi? Il Dl"Il presente decreto legge reca disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo".

Olmedo, durante la truffa a una pensionata arriva il figlio e li mette in fuga: un uomo e una donna in manette - Olmedo, durante la truffa a una pensionata arriva il figlio e li mette in fuga: un uomo e una donna in manette - Alla vittima era stato fatto credere che il figlio aveva causato un incidente mortale e se non avesse pagato 5600 euro o consegnato dei gioielli avrebbe rischiato il posto di lavoro. Dopo l’inseguimen ... lanuovasardegna

Piano casa, Tajani: se va verso nostre proposte lo sosterremo - piano casa, Tajani: se va verso nostre proposte lo sosterremo - Quindi, se sarà così lo sosterremo perché è giusto essere padroni a casa propria", ha aggiunto sottolineando di non essere "favorevole a condoni senza limiti perché in questo modo si fa danno a chi ha ... notizie.tiscali

Saluzzo: l’ex biblioteca civica di via Volta diventerà la casa della collezione libraria "Alberto Basso" e della biblioteca storica del Comune - Saluzzo: l’ex biblioteca civica di via Volta diventerà la casa della collezione libraria "Alberto Basso" e della biblioteca storica del Comune - Al terzo piano troverà sede la biblioteca storica del Comune, "un ritorno a casa" nell’edificio di proprietà comunale, dopo l’ospitalità, in affitto, nell’antico Vescovado, a poche decine di metri, ... targatocn