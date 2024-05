(Di giovedì 23 maggio 2024) Non solo propositi di alto spessore criminale ma anche un "programma politico" per la "destabilizzazione" delle istituzioni. Sono alcuni degli elementi che hanno consentito di ricostruire "le finalità terroristiche" della rete guidata dal presuntodella mafia turca Baris Boyun,ieri dalla polizia a. Catturati anche 17 sodali.

Piani per stragi in Turchia. Boss arrestato a Milano - piani per stragi in Turchia. Boss arrestato a Milano - Non solo propositi di alto spessore criminale ma anche un "programma politico" per la "destabilizzazione" delle istituzioni. Sono ... quotidiano

Stragi del ’93, indagato il generale Mario Mori. Lui: “Accuse ridicole” - stragi del ’93, indagato il generale Mario Mori. Lui: “Accuse ridicole” - Stavolta Mori ha anticipato i pm e ha reso nota la notizia dell’atto giudiziario ricevuto insieme all’invito a comparire davanti ai magistrati di Firenze, fissato per il 23 maggio, il giorno del ... secondopianonews

Il generale dell’Arma Mori indagato per strage, doveva essere ospite dei Martedì Letterari del Casinò - Il generale dell’Arma Mori indagato per strage, doveva essere ospite dei Martedì Letterari del Casinò - Avrebbe dovuto presentare il suo libro "M.M nome in codice Unico" nell'ambito degli incontri "La cultura della legalità" ... riviera24