Philips Evnia 27M2N5500 | il monitor gaming sostenibile con prestazioni avanzate

(Di giovedì 23 maggio 2024)introduce un nuovonella serie 5000, il pluripremiato, progettato per offrire agli utenti un’esperienza di gioco emozionante conelevate e attenzione alla sostenibilità Questopresenta un pannello Fast IPS da 27? (68,5 cm) con risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento di 180 Hz, tempo di risposta MPRT di 0,5 ms, certificazione HDR400 e un design ecologico innovativo. Immagini coinvolgenti per unstraordinario Il pannello Fast IPS delassicura un gameplay fluido e immagini accattivanti, bilanciando velocità di risposta e qualità visiva. La certificazione VESA HDR400 e il supporto per 1,07 miliardi di colori su pannelli ad alteoffrono luminosità, contrasto e colori straordinari, con neri profondi e una gamma di tonalità vivaci. Oltre a queste capacità visive, iloffre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un basso input lag, eliminando il motion blur e il ghosting, rendendolo ideale per i giochi più dinamici.