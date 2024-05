Pesano il nanismo della imprese e la media qualità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il turismo in montagna è una certezza e dispone anche di enormi risorse e grandi opportunità di crescita. "C’è una montagna del non più, perché ormai ha lacune nel funzionamento, e una del non ancora, di cui si vedono le avvisaglie ma che per affermarsi ha bisogno di un cambiamento culturale che potrebbe richiedere decenni. Non sono più tanto rare le realtà imprenditoriali che puntano su una domanda che, sempre più spesso, cerca un rapporto intenso con la montagna che senza l’industria del turismo bianco e senza una visione territoriale non può garantire". Questo il pensiero di Roberto Pinna, direttore del consorzio turistico Sondrio e Valmalenco (foto). "Nonostante da molte parti si richiami alla sostenibilità, le visioni sulla montagna saranno sempre più polarizzate soprattutto in questo periodo, con lo straordinario acceleratore delle Olimpiadi, verso il sostegno all’attuale modello fino all’ultimo fiocco di neve.