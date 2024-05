(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – Anche in Italia èper l’di, che ha fatto registrare tredall’inizio del 2024 con un aumento dell’800% deirispetto allo scorso anno. A lanciarla è la Società italiana dia, dopo l’allarme dell'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), che ha evidenziato quasi 60 mila casi .

Pertosse, allerta pediatri per epidemia: 3 morti da gennaio e +800% ricoveri - In Italia la maggior parte dei contagi si è registrata in Campania, Sicilia e Lazio Anche in Italia è allerta per l'epidemia di pertosse, che ha fatto registrare tre morti dall'inizio del 2024 con un ... adnkronos

Pertosse, da gennaio +800% di bimbi ricoverati e tre morti - L'allerta della Società Italiana di Pediatria arriva dopo l'allarme dell'Ecdc su quasi 60mila casi in ... 'Malattia pericolosa, le donne in gravidanza si vaccinino' 'La pertosse è una malattia ... tgcom24.mediaset