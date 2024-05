Pellezzano - domani ospite il maestro Enrico Melozzi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nuovo appuntamento, a, con “Racconti d’Estate”, venerdì 24 Maggio 2024 alle ore 18.30 presso il Centro Polifunzionale “Giovani Più” di Coperchia, dove si esibirà il violoncellista e compositore, che è anche direttore d’orchestra al ???????? ?? ???????. ???’???????? ?? ????? ????? ?? ?????????????? ????’????????? ????’???????? ??????????? ?? ??????????. Interverranno il Sindaco di, Francesco Morra, e il direttore di DLiveMedia Roberto Vargiu. Il dibattito con il noto violoncellista e compositore verrà moderato dal blogger e autore Pino Cuozzo. L’, poi, si esibirà in una composizione musicale attraverso il suo amato violoncello per allietare il pubblico presente in sala. Segui ZON.IT su Google News. .