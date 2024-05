Pegula salta il Roland Garros | Non sono ancora in forma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Jessicasalterà anche il. Ad annunciarlo è la stessa tennista statunitense, numero 5 del ranking Wta, che ha spiegato su Instagram come non si sentanellagiusta per poter partecipare a un torneo di tale importanza come gli Open di Francia. “Purtroppo devore il– ha spiegato-.appena tornata ad allenarmi dopo i problemi che ho avuto, però mi ci vuole un’altra settimana per tornare al top. Ma sicuramente tornerò per i tornei sull’erba“. La trentenne americana è out da oltre un mese, ed è stata costretta are sia Madrid che Roma a causa del cronico problema alla schiena. Il suo posto al sorteggio sarà preso da Ons Jabeur, che entra così tra le prime 8 teste di serie dello slam parigino. SportFace. .