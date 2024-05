Pd | Zingaretti - ' scoperto tumor - salvo grazie a prevenzione'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Voglio dire a tutti di fare l'esame dei nei prima che arrivi l'estate, io l'ho fatto l'anno scorso, casualmente quasi, e hoche uno era une maligno, un melanoma, e l'ho tolto per fortuna. Sono qui a parlarea quella scelta, laè fondamentale”. Lo rivela a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato alle europee per il Pd Nicola

Neuralink, il paziente zero si racconta: 'Ora sono multitasking e indipendente' - "La mia vita quotidiana prima di ricevere l'impianto era piatta. ... grazie alla segnalazione di un amico - racconta il giovane - ho ...alla segnalazione di un amico - racconta il giovane - ho scoperto ... huffingtonpost

Bruno Vespa, la stoccata: "Fossi stato di sinistra, carriera più agevole" - E se mi chiede che cosa s'intende per moderato le rispondo che sono decenni che mio figlio Alessandro ogni volta mi chiede per chi ho votato. Non l'ha mai scoperto'. Poi, a chi lo ha definito ... liberoquotidiano