Passeggiate nei Plis - l’occasione per scoprire la magia della natura

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tornano le "nei" con l’obiettivo di far conoscere ele bellezze dei parchi di interesse sovracomunale di Varese. Il programma 2024 è all’insegna dell’inclusività e nasce da un’idea condivisa tra Comune di Varese, Ats Insubria, Associazione Nazionale Carabinieri e Cai al servizio dei più fragili. In questa edizione gli eventi non saranno aperti al pubblico, ma sono destinati alle associazioni Andos, Varese Alzheimer, Di.Va. Diabetici Varese e Fondazione Piatti, nonché ai loro iscritti, ai pazienti e ai loro familiari. Gli eventi si concentrano in particolare tra i sentieri del Parco Cintura Verde Sud Varese, area verde protetta di 715 ettari: un anello che si sviluppa da Bizzozero a Capolago, passando per Cartabbia e via Novellina, a sudcittà. L’area rappresenta un corridoio ecologico per le specie presenti e connette tra loro i vicini bacini ad alta biodiversità come il Lago di Varese e il Parco regionale Campo dei Fiori.