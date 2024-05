Party Like a Deejay 2024 | programma e tutti i cantanti all’evento di Radio Deejay 

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tutto pronto per il, la straordinaria festa diche sabato 8 e domenica 9 giugno animerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace di Milano con tanta musica, sport e intrattenimento per un evento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano. Ecco di seguito ildelle varie giornate eche interverranno sul palco con la loro musica.di, che lo scorso anno ha coinvolto oltre 190mila partecipanti di tutte le età e più di 2 milioni di utenti sui social, è un’esperienza immersiva nel mondo di: un fine settimana da vivere insieme agli speaker dellacon un fitto calendario di incontri, attività sportive, ludiche e tante altre iniziative, che si susseguiranno nei due giorni di festa nelle aree tematiche allestite all’interno di Parco Sempione (Speakers’ Corner, Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Cartoon Portrait, Virtual Zone, Ricordi stampati), e imperdibili concerti e dj set esclusivi con grandi artisti nazionali e internazionali all’Arco della Pace.

