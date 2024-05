Partono i lavori per il Textile Hub Prato capofila nel riciclo dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’intelligenza artificiale applicata alla cernita degli stracci. Parte ail grande progetto per la realizzazione del primo impianto a livello nazionale, di selezione automatica ditessili post e pre-consumo. Circa 30 milioni di euro per il progetto finanziato da Alia e in parte con fondi del Pnrr, reso possibile anche dalla presenza del distretto tessile pratese, capace di mettere in campo il know how necessario a riutilizzare le fibre ottenute dalla cernita e dalla sfilacciatura degli scarti tessili. Il distretto infatti lavorerà fianco a fianco con l’hub del tessile: il materiale in uscita dall’impianto verrà inviato alle aziende presenti sul territorio per le operazioni di effettivo. Un’intuizione avveniristica che supera i tempi e si pone come esempio virtuoso delle normative europee che impongonozero. In via Baciacavallo, nel terreno di proprietà di Alia Multiutility, adiacente l’impianto di Gida è partito il cantiere che entro il 2026 porterà sul mercato una novità assoluta visto che si tratta dell’unico impianto ad utilizzare l’intelligenza artificiale e una tecnologia a infrarossi altamente evoluta, per effettuare la cernita per colore e per composizione dei vari materiali di scarto.