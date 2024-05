Parthenope - conferenza da Cannes 2024 con Sorrentino e il cast | Parthenope è libera e bellissima

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladi, il nuovo film di Paolounico italiano in concorso acon la protagonista Celeste Dalla Porta, Gary Oldman e Stefania Sandrelli: “è il vecchio nome di Napoli,è Napoli” Il Festival dibatte bandiera tricolore grazie adi Paolo, unico film italiano in concorso di quest’edizione che ha già diviso molto la stampa tra entusiasti e detrattori.torna a Napoli a tre anni da È stata la mano di Dio, ma stavolta per un racconto non più autobiografico bensì permeato da quel realismo magico che ha fatto la fortuna dell’autore partenopeo. Protagonista assoluta è la giovanissima attrice Celeste Dalla Porta, milanese al suo primo ruolo importante che si è ritrovata a dividere il set con una star internazionale come Gary Oldman e un parterre di attori nostrani come Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri e l’immensa Stefania Sandrelli.