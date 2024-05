(Di giovedì 23 maggio 2024) L'ironia e l'ardore, l'eleganza e la bellezza. Come Napoli, come l'estate, come il primo amore. Paolo Sorrentino si affida all'incoscienza impetuosa di un'attrice già irrinunciabile:. Di bellezza e di suggestioni, di miti e di vizi, mentre l'umana commedia scivola verso un rigoroso lisergico che si tramuta in quelle immagini che pulsano e profumano d'estate. In mezzo, Napoli. Con le sue incongruenze, le sue meraviglie, le sue menzogne. Così, la fotografia di Paolo Sorrentino non poteva non iniziare e finiresua città. Una Napoli che si spoglia, mostrando tutta la sua magnificenza. Decumano dopo decumano, a metà tra il mare e il cielo. Al centro, le leggende che diventano, infatuate e impacchettate da Sorrentino per quel film dal titolo che vibra, incanta e risuona: ….

WOMEN | Palombi: “Non riesco a spiegare l’amore per la Lazio. La promozione…” - WOMEN | Palombi: “Non riesco a spiegare l’amore per la Lazio. La promozione…” - Le parole della calciatrice della Lazio Women che racconta l'amore per la Lazio e la soddisfazione per la Promozione conquistata in Serie A ... cittaceleste

Parthenope: Celeste Dalla Porta è il miracolo di San Gennaro per il nuovo cinema italiano - Parthenope: celeste Dalla Porta è il miracolo di San Gennaro per il nuovo cinema italiano - L'ironia e l'ardore, l'eleganza e la bellezza. come Napoli, come l'estate, come il primo amore. Paolo Sorrentino si affida all'incoscienza impetuosa di un'attrice già irrinunciabile: celeste Dalla Por ... movieplayer

Sul red carpet di Parthenope con Celeste Dalla Porta: al Festival di Cannes 2024 in Saint Laurent - Sul red carpet di Parthenope con celeste Dalla Porta: al Festival di Cannes 2024 in Saint Laurent - celeste Dalla Porta al Festival di Cannes 2024, il getting ready per il red carpet da protagonista di Parthenope «Lavorare con Sorrentino è il sogno che si realizza». Con queste parole la giovane attr ... informazione