Parole di Libertà | percorsi di Educazione Civica | gli studenti del liceo Quercia incontrano il magistrato Nicola Graziano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Marcianise. Tutto pronto al“Federico” per l’evento “didi” che si svolgerà giovedì 23 maggio 2024, a partire dalle ore 15.30, nell’Aula Magna del prestigiosoguidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta. Per l’occasione, glidelScientifico incontreranno il Dott.presso il Tribunale di Napoli, autore e curatore, fra l’altro, di numerose pubblicazioni di argomento giuridico e amministrativo. Il convegno, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, è stato organizzato dalle Proff. Roberta Puglisi ed Irene Cecere. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare. “È per noi motivo di profondo orgoglio ricevere il Dott.– ha dichiarato il D.S. Diamante Marotta – che viene ad interfacciarsi con i nostriquale rappresentante della Magistratura.