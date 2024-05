Parla Bruttini Bisogna recuperare energie fisiche e anche nervose

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ad analizzare la sconfitta del Costone in gara 4 è stato il capitano Luigi. "Dobbiamoin vista della bella – ha detto il numero 18 gialloverde -. Gara 4 è stata vinta meritatamente dalla Mens Sana. Credo che a livello tecnico e tattico si possono fare tante analisi ma sarebbero fini a loro stesse e inciderebbero poco". Poche parole ma emblematiche per capire, dal capitano del Costone, come la ferma volontà sia adesso quella di mettere una pietra sopra gara 4, dimenticarsi la sconfitta e cercare di guardare all’ultimo e definitivo atto della serie con la giusta mentalità e lucidità. "Queste sono partite che si giocanosu questioni emotivi e motivazionali – ha detto ancora-. Io credo che questi giorni che ci separano dalla finalissima devono necessariamente servire per ricaricare le pile dal punto di vista fisico e nervoso – ha concluso - per farci trovare più che pronti per questa sfida".

