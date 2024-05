Panchina Milan - Paulo Fonseca è la scelta definitiva di Gerry Cardinale | pronto il contratto I dettagli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha scelto il post Stefano Pioli: sarà il tecnico del Lille. Tutti idelDopo un lunghissimo periodo di casting e valutazioni, la dirigenza delha deciso chi sarà il prossimo allenatore che presto dovrebbe subentrare a Stefano Pioli: si tratta di, oggi sulladel Lille. Confermate, quindi, le ultime indiscrezioni che davano il portoghese come il favorito numero uno. La strada era stata tracciata da ormai una settimana abbondante. Il suo passato parla di un inizio tra i campi di diverse squadre portoghesi. Il primo grande incarico diè la guida tecnica del Porto tra il 2013 e il 2014, prima di approdare al Pacos Ferreira e poi al Braga. Dal 2016 al 2019, l’allenatore in questione si trasferisce, invece, in Ucraina allo Shaktar, dove vive la sua miglior avventura con una media di 2,37 punti per partita.