Panchina Milan - dal passo indietro di Cardinale alla Premier League | Julien Lopetegui riparte da…

Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del West Ham Il futuro di Julen Lopetegui sarà in. Non una novità per il tecnico spagnolo, che ha già avuto modo di confrontarsi con il campionato inglese allenando il Wolverhampton da novembre 2022 ad agosto 2023. Quella con i Wolves è stata peraltro l'ultima esperienza inprima del ritorno in pista a distanza di quasi un anno. A lungo seguito dalcome sostituto di Stefano Pioli, Lopetegui, invece, è diventato il nuovo allenatore del West Ham. Lopetegui è ripartito dunque dagli Hammers e si è detto subito carico e desideroso di vivere questa nuova avventura a Londra. Diverse le voci che avevano accostato il tecnico al, con il suo nome che ad un certo punto era diventato il più quotato per larossonera. Arrivando a provocare anche la reazione del tifo rossonero con il famoso hashtag #Nopetegui.