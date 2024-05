Pallanuoto femminile Serie B Team Marche - successo esterno 12-19 a Tolentino che ipoteca i play off

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ennesima grande prestazione della squadra allenata da Stefania Giuliani che ha vinto dieci gare su altrettante partite disputate con 163 gol fatti e 52 subiti MOIE, 23 maggio 2024 – IlMoiesfodera una prestazione autorevole vince a12-19ndo il risultato già nel primo parziale. Classifica Lo scontro al vertice lo vince la capolista che allunga consolidando il primato. La formazione moaiarola deve anche recuperare una gara, quella del 2 giugno al palablù contro l’Etruria Nuoto. In una piscina a stragrande maggioranza formata da sostenitori della squadra locale, le ragazze di coach Giuliani non si sono fatte intimorire ed ancora una volta, a distanza di soli 2 giorni dall’ultimo match, hanno portato a casa una meritatissima vittoria! La partita è iniziata subito alla grande ed è proseguita a senso unico, con solamente il terzo parziale favorevole alle padrone di casa, mentre nell’ultimo non c’è stata più storia.

Arriva un solo verdetto al termine della seconda giornata dedicata alle finali della post season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: nei play-off per il terzo posto la SIS Roma batte per 15-10 il Rapallo, chiude la serie sul 2-0 e centra così la qualificazione alla Champions League 2024-2025. oasport

Squadra ancora imbattuta. Domani martedì 21 maggio big match d’alta classifica a Tolentino, distanziata di tre punti, inizio ore 20.45 MOIE, 20 maggio 2024 – Il Team Marche pallanuoto Moie femminile, in un Palablù gremito di gente, batte LRN Perugia con un formidabile 20 a 3: la squadra in rosa ancora imbattuta rimane saldamente in testa alla classifica! moie pallanuoto femminile Il pubblico, galvanizzato dalla bella prestazione, ha sostenuto le ragazze con tanti applausi contribuendo a creare un vero clima di festa. vallesina.tv

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Orizzonte Catania-Plebiscito Padova, match valevole per gara-3 della finale playoff della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile. oasport

Pallamano Publiesse Chiaravalle, caccia allo spareggio per la serie A Gold - Pallamano Publiesse Chiaravalle, caccia allo spareggio per la serie A Gold - I ragazzi di Guidotti oggi sono obbligati a vincere per giocarsi il passaggio in massima serie nell'eventuale Gara3, il presidente Gianluca Maltoni chiama a raccolta i tifosi ... qdmnotizie