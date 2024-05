Palio di Legnano 2024 - tutto pronto | Provacci - sfila -a, Messa sul Carroccio e la corsa ufficiale Il programma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024)(Milano), 23 maggio- L'edizionedeldisi preannuncia come una delle più spettacolari e coinvolgenti di sempre. Questa storica manifestazione, che ogni anno celebra la vittoria della Lega Lombarda contro Federico Barbarossa nella battaglia del 1176, non smette di affascinare e attrarre migliaia di visitatori. Lata LadelLe cene propiziatorie Laa Lata Ildiinizierà con la tradizionaleta storica, che avrà luogo la mattina del 26 maggio. Oltre mille figuranti in costumi medievali daranno vita a un'imponente parata che attraverserà le vie principali della città. Ogni contrada, con i suoi rappresentanti in abiti d'epoca, sfilerà per celebrare la propria storia e identità. Lata non è solo uno spettacolo visivo, ma anche un modo per immergersi nelle atmosfere del passato e comprendere meglio la vita e le tradizioni medievali.