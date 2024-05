Pagelle Isola dei Famosi 22 maggio | Elenoire da applausi - Linda e Greta il vuoto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Mancano solo due puntate alla fine dell’dei2024. Ecco ledella decima puntata del surviving show condotto da Vladimir Luxuria, quella andata in onda mercoledì 22. “Ho ancora tanto da dare”: voto Ma cosa? Cosa devi dare? Cosa? Nessun naufrago fa un tubo di diverso rispetto a inizio programma, eppure tutti quelli a rischio eliminazione non vogliono tornare a casa “perché ho ancora molto da dare”. Tesoro, se hai da dare puoi farlo anche in Italia alle associazioni di volontariato invece di ammorbarci con le tue chiacchiere in tv. Il ponte delle emozioni: voto Yawn. Un enorme, gigantesco, monumentale sbadiglio. Non ce la si fa, non c’è un solo minuto di questo programma in cui si riesca a creare un momento emozionante. Sarà per la pochezza del cast, per le dinamiche stantie, per la scarsa capacità della conduttrice, per l’inconsistenza degli opinionisti. Sarà qualsiasi cosa, ma soprattutto sarà noia totale.