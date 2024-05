Ostia - nuovi mezzi Ama per pulire il lungomare | approvata la mozione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – “Soddisfatti dell’approvazione in Consiglio del Municipio X del nostro documento che chiede al Sindaco e alla giunta capitolina di far si che AMA si doti finalmente di un mezzo meccanico che non ha mai avuto, adatto cioè ad aspirare e a raccogliere la sabbia che dalle spiagge deldiva a finire sulle strade, sulle ciclabili e sui marciapiedi e che diventa rifiuto speciale, provocando pericoli e lamentele dei cittadini”. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo di “Azione” e Vice Pres. Commissione Ambiente in Municipio X. “Mi auguro che ora il Campidoglio dia seguito alla volontà del Municipio – prosegue Bozzi – e faccia sì che l’azienda finalmente fornisca ai suoi operatori, che da contratto di servizio devono tenere puliti i nostri lungomari, un mezzo idoneo che tanti altri comuni marittimi hanno, compreso Fiumicino. Anche Roma è un Comune marittimo, anche se spesso pare che chi governa non se lo ricordi o faccia finta di non saperlo e come tale merita investimenti e tecnologia adeguate alla manutenzione del nostro territorio” “Dispiace invece – conclude – che Ama abbia comunicato in una commissione che i cestini colorati messi sulcon tre tipologie di rifiuti diversi verranno ritirati per essere sostituiti da semplici cestoni dove buttare tutto dentro.