Ospedale - estate a rischio L’attacco di Nursind | I 54 infermieri assunti in servizio fra sei mesi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Chiusure o riduzioni di servizi sanitarie in vista delle vacanze estive: l’allarme arriva dalla segreteria regionale del, il sindacato delle professionistiche. "In queste settimane – spiega il segretario regionale Giampaolo Giannoni – le aziende sanitarie stanno programmando le attività estive, che prevedono riduzioni di servizi e posti letto, oltre a chiusure di reparti". In particolare il sindacalista accende l’attenzione sui reparti ospedalieri che avranno maggior contraccolpo: "I reparti di chirurgia della regione subiranno una forte contrazione per la riduzione degli interventi programmati col conseguente spostamento degliche vi lavorano in altre aree", spiega. L’aspetto che più preoccupa il, però, è legato alla mancata programmazione sulle assunzioni: a farne le spese è in particolare il sistema del 118. "Nell’Asl Toscana Centro – prosegue Giannoni – sarebbe prevista l’entrata indi 54, che non potranno essere subito impiegati perché la normativa prevede seidi formazione.

