Osimhen - il Napoli non ha ancora ricevuto offerte Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024), ilnon ha. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Ilnon haperLa valutazione di, almeno quella di partenza, è cristallizzata dalla clausola rescissoria compresa tra 120 e 130 milioni inserita nel suo contratto: chi la pagherà, se Victor sarà d’accordo, lo porterà a casa. In Arabia Saudita sono pronti da un anno a coprirlo d’oro, ma il giocatore è ambizioso, ha sogni e aspirazioni: ha 25 anni, è nel pieno della carriera e vuole giustamente vivere grandi giorni e notti magiche di calcio. Megliose in Premier: dove il Chelsea, a parziale copertura dell’importo, potrebbe provare a inserire Lukaku o magari Casadei come contropartita parziale; e lo United, invece, Greenwood. Il Psg, che resta sullo sfondo anche perché Osi a Parigi è di casa (ci è andato anche a inizio settimana peruna visita lampo di una giornata), potrebbe invece proporre Ugarte o Kolo Muani, in lista di sbarco.