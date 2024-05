Oroscopo Paolo Fox venerdì 24 Maggio 2024 | Toro nervoso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’diFox per oggi,24Ariete Un evento improvviso può cambiare il corso della giornata, sicuramente in meglio.Attenzione alle parole: c’è nervosismo e qualche parola di troppo. Dimentica chi ti ha fatto del male. Gemelli La Luna è opposta è questo può provocare qualche disagio nel rapporto con gli altri. Cancro Torna l’amore e non solo nei pensieri. Sarai pronto a capire, a perdonare: ritornano passioni. Leone Venere non è più contraria e i sentimenti sono premiati. Nel pomeriggio potrai risolvere una questione a cui tieni. Vergine C’è qualche tensione di troppo. Forse devi iniziare un nuovo progetto che ti preoccupa. Bilancia Stelle generose. Le esperienze passate contano molto. Scorpione Oggi potresti avere un’intuizione speciale: sfruttala. Sagittario Sarai in grado di risolvere un problema. La Luna ti sta aiutando.