OpenAI non ha rubato la voce di Scarlett Johansson - secondo il Washington Post

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lo scontro tra, che avrebbe clonato ladell’attrice per la sua nuova intelligenza artificiale, è un caso. Le nuove rivelazioni del “” proverebbero l’infondatezza delle accuse della star di Hollywood. Ma qualcosa non torna.

Nonostante la somiglianza, OpenAI non ha copiato la voce di Scarlett Johansson. A renderlo noto è il Washington Post, che precisa, inoltre, come la voce di Sky – l’assistente virtuale dell’ultima versione di ChatGPT – è di un’attrice assunta prima che l’amministratore delegato Sam Altman contattasse la Johansson. open.online

Alphabet, Meta e OpenAI in trattative con Hollywood - Alphabet, Meta e openai in trattative con Hollywood - Alphabet, Meta e openai sono in trattative con Hollywood per la licenza sui contenuti da usare nei loro software AI di generazione video. punto-informatico

NewsCorp, intesa con OpenAi: 250 milioni per i contenuti - NewsCorp, intesa con openai: 250 milioni per i contenuti - È il sesto accordo della società di intelligenza artificiale, dopo quelli con Ft, Ap, Le Monde, Prisa e Axel Springer. Thomson, ad di NewsCorp: «Il patto riconosce l’esistenza di un premio per il gior ... corriere

Il governo prepara un'Agenzia del dato per monitorare le nuove tecnologie. Serve Forse - Il governo prepara un'Agenzia del dato per monitorare le nuove tecnologie. Serve Forse - Alessio Butti, sottosegretario di stato all'Innovazione tecnologica, presenta il nuovo ufficio che ha il compito di tenere sotto controllo le nuove frontiere tecnologiche, intelligenza artificiale in ... ilfoglio