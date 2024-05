Oltre Lookman | pazienza - società fort - Gasp e accortezze con i neonati Ecco perché l' Atalanta ha vinto l' Europa League

Giovanni Manna ha già iniziato il proprio lavoro con il Napoli. Svelato il primo incontro di mercato del nuovo direttore sportivo. La stagione del Napoli è stata tutt’altro che facile, motivo per il quale ci saranno diversi cambiamenti dopo l’ultima giornata di campionato. spazionapoli

2024-05-16 17:17:17 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: C’è chi non ha proprio digerito la vittoria della Coppa Italia della Juventus. Non parliamo dei tifosi dell’Atalanta, ma di un ex giocatore, che ha vestito i colori nerazzurri ma quelli dell’Inter.

justcalcio