Olimpiadi Milano-Cortina - inchiesta per corruzione | 3 indagat - anche l’ex ad Novari

(Di giovedì 23 maggio 2024) La reputazione dei Giochi Olimpici invernali, previsti nel 2026, è già nei guai. Quantomeno sul piano giudiziario. Un’della procura milanese ha infatti portato i pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, a iscrivere sul registro degliamministratore delegato della Fondazione, Vincenzo. Non solo. Fra glii ci sonoun ex dirigente della Fondazione, Massimiliano Zuco, e l’imprenditore Luca Tomassini, ex rappresentante legale della Vetrya (ora Quibyt) di Orvieto. Si tratta dell’azienda che si era aggiudicata l’incarico per lo sviluppo dei servizi digitali dell’evento. Tutti devono rispondere die turbata libertà d’incanto. “La fondazione deve essere ed è una casa di vetro – ha commentato il ministro per lo Sport, Andrea Abodi – e chiunque voglia guardarci dentro deve trovare le risposte sulla trasparenza e sui comportamenti gestionali“.