Oggi si va in campo Seduta per pochi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sarà un fine mese di sedute inperintimi. Il Perugia ha deciso di interrompere gli allenamenti e di chiudere la stagione dopo l’uscita dai play off. Ma il tecnico biancorosso, Alessandro Formisano, ha dato la sua disponibilità a proseguire gli allenamenti fino alla fine del mese. I giocatori che hanno ancora il contratto con il Perugia potranno allenarsi per non interrompere troppo presto l’attività in vista della ripresa della stagione.pomeriggio a Pian di Massiano, però, si prevedono soprattutto i giovani e i calciatori che restano in città anche per impegni familiari (figli che vanno a scuola a Perugia). In tanti, infatti, hanno deciso di svuotare l’armadietto e salutare, in attesa di capire quale sarà il futuro, legato alle dinamiche di mercato. Probabile, quindi, che inandranno anche alcuni giovani della Primavera.

Padova, 30 aprile 2024 – È stata ritrovata ieri sera dai carabinieri la 15enne di Camposampiero, scomparsa mercoledì scorso da casa. In questi cinque giorni di fuga non si sarebbe mai mossa dal Padovano: quando i militari l’hanno rintracciata, si trovava a casa di un amico a San Giorgio delle Pertiche. ilrestodelcarlino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:40 Sull’arena di Debrecen (Ungheria) sono in campo le padrone di casa che affrontano Israele, quindi al termine di questo match sarà il turno dell’Italbasket. 19:35 Queste le quattro giocatrici scelte dal Commissario Tecnico per il torneo di qualificazione a Parigi 2024: Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Sara Madera e Laura Spreafico. oasport

Unitas 24, l’esercitazione è riuscita. Alpini della Protezione civile in campo - Unitas 24, l’esercitazione è riuscita. Alpini della Protezione civile in campo - Penne nere in campo senza sosta per la sicurezza. È stata una 72 ore no stop la maxi esercitazione di protezione civile organizzata dagli alpini dall’unità di Protezione civile della sezione dell’Ana ... ilgiorno

Nicola, una morte orribile. Trascinato dalla macchina e stritolato in pochi secondi - Nicola, una morte orribile. Trascinato dalla macchina e stritolato in pochi secondi - Quattro ore di autopsia sul corpo dell’operaio che ha perso la vita in fabbrica. Domani potrebbero svolgersi i funerali. Gli investigatori sentono altri testimoni. lanazione