Oggi i funerali di Dimitri Iannone de “Il Collegio” - Robert Banica e Filomena Del Pian - morti in un incidente

È lutto cittadino oggi a Campagna, nella provincia di Salerno, per il tragico incidente stradale che ha causato la morte di due giovani carabinieri. Il sindaco Biagio Luongo ha disposto le bandiere sugli edifici pubblici a mezz’asta come segno di rispetto e lutto. teleclubitalia

Folla di partecipanti nel duomo di Manfredonia, per il funerale del maresciallo Francesco Pastore, uno dei due carabinieri (l’altro è l’appuntato scelto Francesco Ferraro) morti in un incidente nel Salernitano. Toccante anche il messaggio dell’arcivescovo Santo Marcianò, ordinario militare: "Partecipo con profondo dolore e con una sentita preghiera – ha detto Marcianò – alle comunità di Manfredonia e di Montesano Salentin Mi unisco alle tante manifestazioni di affetto, commozione, gratitudine, ed esprimo la mia vicinanza ai familiari, ai genitori, per il tremendo distacco con cui sono privati dei loro figli". quotidiano

Hamas e Hezbollah rendono omaggio a Raisi - GERUSALEMME. Decine, forse centinaia di migliaia di persone erano presenti ieri a Teheran per il commiato al presidente Raisi, del ministro degli Esteri Amir - Abdollahian e degli altri sei morti nell'incidente dell'elicottero sul quale viaggiavano domenica scorsa. A presiedere la cerimonia all'università di Teheran, l'ayatollah Ali Khamenei, la più alta carica del Paese, che in arabo, ...

Venerdì in Basilica i funerali di Valentino e Massimo, morti in Svizzera - Funerale unico per i due amici e scialpinisti morti domenica mattina in Svizzera, travolti da una valanga L'ultimo saluto alle 15.30 in Basilica San Nicolò LECCO - Insieme anche nell'ultimo viaggio: verrà celebrato venerdì pomeriggio a Lecco il ...