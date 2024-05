Officina Pasolini dedica il 30 maggio ai disturbi alimentari | tra gli ospiti Francesca Fialdini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024)DELLE ARTI PIER PAOLOdirezione artistica Tosca Teatro Eduardo De Filippo Viale Antonino di San Giuliano 782 – ROMAil 30aitra gliIn occasione della giornata Giornata Mondiale d’azione suidell’Alimentazione, la conduttrice Rai presenta il libro “Nella tana del coniglio”. L’approfondimento con gli esperti del progetto Food For Mind. Ingresso gratuto con obbligo di prenotazione: http://.eventbrite.com(c) Assunta Servellola giornata di giovedì 30aidel Comportamento Alimentare (DCA). In vista della Giornata Mondiale d’azione suidell’Alimentazione del 2 giugno, il laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, decide di affrontare il tema con una serie di incontri per analizzare e approfondire quello che può essere considerato uno dei grandi mali del nostro secolo.