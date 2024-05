Officina Pasolini dedica il 30 maggio ai disturbi alimentari | Francesca Fialdini tra gli ospiti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 23 maggio 2024)(c) Assunta ServelloROMA –la giornata di giovedì 30aidel Comportamento Alimentare (DCA). In vista della Giornata Mondiale d’azione suidell’Alimentazione del 2 giugno, il laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca, decide di affrontare il tema con una serie di incontri per analizzare e approfondire quello che può essere considerato uno dei grandi mali del nostro secolo. Alle ore 21, giornalista, conduttrice e autrice televisiva, presenta il suo libro “Nella tana del coniglio” (edizioni RAI Libri), con il quale affronta l’ossessione della lotta contro il cibo attraverso sei incontri intimi, a cuore aperto, con persone affette dadel comportamento alimentare. Per affrontare l’argomento, la giornalista si è avvalsa della collaborazione del dott.