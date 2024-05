Occupazione abusiva a Tor Bella Monaca | sgomberati due alloggi Ater

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 – Questa mattina agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con i gruppi GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e VI Gruppo Torri, hanno sgomberato due, occupatimente in Largo Ferruccio Mengaroni, nel quartiere di Tor. Nel primoo sono state trovate due persone, trattasi di padre e figlio e nel secondo due donne, madre e figlia, tutti italiani. Già denunciati perdi immobile di proprietà pubblica, gli occupanti non avevano ottemperato al decreto di rilascio degli appartamenti, che già gli era stato notificato. Gli immobili sono stati riconsegnati all’ente proprietario per essere assegnati agli aventi diritto. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.