Occhio ai pendolari delle truffe

(Di giovedì 23 maggio 2024) Da mesi le nostre cronache raccontano un giorno sì e l'altro pure di (odiose)a danni di anziani fatte da gente che non merita nemmeno lo spreco di un aggettivo. L'altro giorno i carabinieri di Osimo ne hanno beccati due (per ora), campani, che secondo le indagini, in sei mesi ne hanno messe insieme una quantità industriale, trentasette nelle Marche, tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino, poi in Abruzzo e in Puglia, e altre tre tentate ma non riuscite. Bottino di quasi 200mila euro tra denaro e gioielli, vittime anziani, in genere donne sole, persone praticamente indifese di fronte al delinquente di turno. Due arrestati, altri presi nei mesi scorsi dalla polizia e sicuramente altrettanti ancora in giro a far danno al prossimo. Il fenomeno dei, dopo quelli dei furti, ha già fatto suonare molti campanelli d'allarme, perché - da ricostruzioni di chi ci ha messo le mani - è diventato un business gestito da banducole sì, ma organizzate.