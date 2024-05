Oasis - per i 30 anni di Definitely Maybe un’edizione speciale dell’album di debutto della band

(Di giovedì 23 maggio 2024)compie 30: per celebrarlo, il 30 agosto esce “(30thversary Deluxe Edition)” con brani registrati e poi scartati dalla sessione di registrazione ai Monnow Valley Studios, insieme agli outtake dalla versione definitivaregistrati ai Sawmills Studios in Cornovaglia, mixati per la prima volta da Noel Gallagher e Callum Marinho. L’album “(30thversary Deluxe Edition)” è disponibile in pre-order nei formati digitale, Deluxe 4LP e Deluxe 2CD in edizione limitata, oltre ai vinili colorati esclusivi – “Up In The Sky” in edizione limitata 2LP colore marmo blu e bianco ispirato al testo “Learning to fly” e “Digsy’s Dinner” in edizione limitata 2LP colore marmo rosa e bianco ispirato al testo “Strawberries and cream“. Tutti i formati includono la versione rimasterizzatadi diecifa. L’album include anche una versione demo inedita di “Sad Song”.

