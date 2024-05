Oaktree prepara un nuovo piano per l’Inter | una priorità e un’incognita!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha già messo in chiaro di voler gestireper più stagioni con l’intenzione di adottare una politica all’insegna della stabilità. Vediamone insieme lee i punti di domanda. IL PUNTO –, con un comunicato emesso nella giornata di mercoledì, ha manifestato pubblicamente la propria intenzione di restare al timone delper più di una stagione. L’obiettivo del fondo americano è quello di perseguire politiche all’insegna della stabilità finanziaria, non rinunciando ai propri principi nel percorso verso il raggiungimento di importanti traguardi alla guida della squadra nerazzurra. Nell’attesa di scoprire chi sarà ilvolto alla guida della presidenza delstando unper il club nerazzurro.: cosa aspettarsi in futuro? LO SCENARIO – Il fondo americano si affiderà a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in merito alla gestione del profilo sportivo del club.