NVIDIA frantuma le aspettative | ricavi in crescita del 262% su base annuale

NVIDIA è ancora da record grazie al boom dell'IA: il prossimo trimestre sarà persino migliore - NVIDIA ha presentato i risultati del primo trimestre fiscale 2025 e ha fatto nuovamente "il botto" . Il fatturato è salito a 26 miliardi di dollari , un dato in crescita del 262% sull'anno passato (7,...

Borse, Europa in stand by. A Milano Mps torna sotto i riflettori - Gli occhi degli investitori, come detto, sono stati rivolti ai verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve e alla trimestrale di Nvidia , che chiude il primo trimestre con ricavi per 26,04 ...