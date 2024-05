Nuove Funzioni Regex in Excel | Microsoft 365 Insiders Possono Testarle su Windows e Mac

Microsoft 365 Insiders in Anteprima: Prova la Nuova Funzionalità Check Performance su Excel per Windows Microsoft sta offrendo ai membri del programma Microsoft 365 Insider la possibilità di provare in anteprima una nuova funzionalità nella versione Windows di Excel, precedentemente aggiunta alla versione web della stessa app nel settembre 2022.

