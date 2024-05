Nuova Jeep Cherokee 2025 | tornerà davvero il suv?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Uscita di produzione nel mese di febbraio 2023, ladi quinta generazione non ha più avuto un’erede. Le vendite, crollate a picco forse per un design non riuscito, hanno costretto il brand a toglierla dalla circolazione. Il mercato deidi medio – grandi dimensioni risulta comunque in forte crescita tanto che una possibilegenerazione dell’auto potrebbe tornare già tra la fine deled i primi mesi del 2026. Per ora sono solo semplici voci di corridoio, ma l’alleanza coi i vari brand del gruppo Stellantis potrebbe essere la scintilla che farà rinascere il. L’immagine utilizzata in copertina, relativa ad unafutura generazione della, è stata presa dal video del canale Youtube di AutoYa. Inseriamo di seguito il link alla fonte con la premessa che non si tratta di una foto ufficiale. Inseriamo di seguito il link alla fonte: La quarta generazione dellaAlla fine del 2013 ha debuttato la quarta (ed ultima sino ad oggi) generazione della