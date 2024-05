Nuoto - niente Settecolli per Jasmine Nocentini L’azzurra non sarà a Parigi per completare gli studi negli States

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Italia perde una delle potenziali frecce al proprio arco nelin vista di2024., atleta di stanza, in Virginia. La velocista e ranista azzurra ha confermato che nona Roma per ile dunque, non partecipando all’ultima selezione per i Giochi, ha di fatto rinunciato a partecipare all’evento a Cinque Cerchi. In tanti avevano notato l’assenza, tra le convocate della Nazionale azzurra, dinei giorni scorsi ma quello non sarebbe stato un problema, in quanto l’atleta veneta si sarebbe iscritta come esterna, visto che non è allenata da alcun tecnico federale e non ha partecipato ai vari collegiali. Contattata dai dirigenti della FIN,ha confermato però di non poter affrontare il viaggio in Italia a fine giugno, in quanto è rimasta indietro con glie deve sostenere alcuni esami. Una scelta forte, probabilmente dolorosa, visto chein questo modo dice addio anche alla possibilità, concreta peraltro, di partecipare ai Giochi quantomeno come staffettista veloce.