Nuoto di fondo - l’Italia dei caimani alla prova a Golfo Aranci | Paltrinieri e Acerenza guidano il gruppo azzurro

Piombino – Arrivano due splendide medaglie dalla tappa di Piombino della Coppa Len di Nuoto di Fondo. Domenico Acerenza conquista, per la seconda volta consecutiva nel circuito iridato, la 10 chilometri vincendo in sprint in 1h46’54?1, sull’agguerrita coppia francese formata dal diciannovenne Sascha Velly (secondo in 1h46’54?6) e Marc Antoine Olivier (terzo in 1h46’54?8).

Una buona indicazione. Il lavoro di tutti gli atleti è focalizzato nel farsi trovare pronti in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 e nel nuoto di fondo non vi è eccezione. Per questo, la prima tappa della Coppa Len di acque libere è stata un test per capire lo stato della propria condizione.

