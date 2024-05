Notte di ricerche a Sezze per una persona scomparsa | ritrovata dai volontari della Protezione Civile

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una storia a lieto fine quella che ha visto coinvolta una donna stranieraieri sera lungo il costonecollina dialcune ore dopo dai. L’allarme è scattato intorno alle 23 quando i familiaridonna, di origine rumena, hanno allertato le forze dell’ordine perché lei, 64 anni, non era tornata a casa e non si riusciva a ritrovarla. Informato dell’accaduto il sindaco Lucidi ha attivato la macchina dei soccorsi e lesi sono concentrate quasi subito nella zona del mercato, a ridosso dell’Anfiteatro Romano, sede dell’ormai celeberrimo “ecomostro”. Questo perché alcuni ragazzi, che frequentano la zona, avevano visto una figura sfruttare un buco nella recinzione in alluminio che delimita il parcheggio e infilarsi nel costone. I Vigili del Fuoco hanno battuto la zona per alcuni minuti prima di richiedere l’intervento deiche, essendo del posto, conoscono meglio la zona ed avrebbero potuto essere di maggiore aiuto.

