Non ci credo ancora Holden - l’annuncio dopo Amici 23 E interviene Rudy Zerbi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Per i fan di23 è arrivato poco fa un importante annuncio da parte di. Joseph Carta è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Non a caso il cantante è arrivato dritto alla finale. Nelle settimane scorse alcuni boomaker lo davano addirittura come possibile vincitore. Purtroppo per lui le cose sono andate diversamente,infatti è stato eliminato quasi subito. Mentre a vincere è stata Sarah Toscano. Il giovane cantautore romano ha portato a casa comunque il premio delle radio. Perè stato un anno decisamente complicato. Difficile per uno spirito libero come lui sottostare alle regole di una scuola come quella di. A volte si è duramente scontrato con i prof e con la produzione. Altre volte èfinito al centro delle polemiche perché secondo alcuni fan avrebbe avuto “privilegi” che invece non valevano per gli altri alunni.