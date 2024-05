No - Sky News non ha giustificato il tentato assassino del primo ministro slovacco

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il 16 maggio è stato pubblicato su Facebook il link a un articolo in inglese di The People’s Voice secondo cui Skyavrebbeil tentativo di assassinio delRobert Fico. Il link all’articolo è accompagnato dal commento dell’autore del post: «Della serie: “Unum castigabis, centum emendabis”. Sky: Il tentativo di assassinio del leaderè stato “del tutto” perché aveva diffuso “teorie di cospirazione pericolose”». Il riferimento è all’atdello scorso 15 maggio ad Handlová, vicino a Bratislava, contro il premierRobert Fico. Subito dopo la riunione di governo, Fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco da Juraj Cintula, un uomo di 71 anni. La notizia in analisi è falsa. Innanzitutto precisiamo che The People’s Voice è un sito web, precedentemente conosciuto comePunch, noto per diffondere notizie false e infondate su svariate tematiche.