No - lo ha fatto in diretta Isola dei Famos - Edoardo choc | la regia stacca ma si vede tutto

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Franco no! Ma cosa fai?”.deii, il gestodel cuoco. Attimi di forte imbarazzo durante la decima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria. È successodurante il solito giro di nomination, che poi è il momento per i naufraghi per fare un po’ il punto della situazione e a volte parlare con qualcuno in studio. Ma c’è qualcosa che è andato storto durante il momento dedicato adFranco. >> “Devi tornare subito in Italia!”.deii, brutte notizie per la concorrente: eliminata Ma andiamo con ordine. Il ragazzo, durante questa fase del gioco, è riuscito a parlare col suo amico e collega Joe Bastianch, indallo studio. Lo chef in Italia gli ha spiegato che deve concentrarsi su sé stesso e deve smetterla di pensare sempre al gruppo e che oramai è un tutti contro tutti.“ Mi stai rendendo molto fiero del tuo percorso, sto pensando alle prime settimane, che è stata dura – gli dice Bastianich – Io e te condividiamo un’ironia sulla vita e abbiamo anche attraversato momenti difficili tra di noi”.