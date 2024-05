Nessuna ansia da share Sanremo - Conti | qual è il mio obiettivo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sul dopo Amadeus a. Sono a un punto della mia carriera in cui non devo dimostrare niente, né a me stesso, né al pubblico, né all'azienda. Se farò meno di Amadeus non importa, non è solo una questione di; cercherò di fare un buon prodotto e un buon servizio alla discografia, questa è la cosa importante. Non è importante se farò meno in termini di, altrimenti dopo i grandi festival di Baudo avremmo dovuto chiudere. Amadeus ha fatto un grandissimo lavoro, straordinario, crescendo di anno in anno sia dal punto di vista musicale che di ascolti. Io cercherò dinuare quel lavoro». A parlare è il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di, Carlo, ospite di Rtl 102.5 in "Non Stop News" con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Quanto alla presenza di giovani artisti al Festival,osserva: «Molti dicono che il processo di svecchiamento dil'ho iniziato io.

