(Di giovedì 23 maggio 2024) Grosseto, 23 maggio 2024 – Dovrebbe svolgersi in questi giorni l’udienza di convalida dell’arresto di Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne nata a Manila nelle Filippine, la mamma che ha dato alla luce il bambinoda crociera Silver Whisper e poi ne avrebbe provocato la morte per una "negligenza criminale". Per la morte del bambino sono in stato di fermo in carcere con l’accusa di omicidio volontario, oltre alla mamma, due colleghe, Mutundu Dorcas Njuguini, originaria del Kenya, 28 anni, e Mphela Kgothadso Mabel Jasmine, del Sud Africa, di anni 25, le quali avrebbero concorso nel causare la morte del. Sarà dunque la prima volta che le tre donne straniere, che sono rinchiuse nel carcere di Sollicciano, proveranno a dare la loro versione dei fatti su quello che è accaduto in quei due giornida crociera. Dal giorno della nascita del bambino alla scoperta della morte, avvenuta presumibilmente due giorni dopo.

Neonato morto sulla nave. L’autopsia chiarirà le cause - neonato morto sulla nave. L’autopsia chiarirà le cause - L’ esame permetterà di capire l’effettivo giorno della nascita e quale siano stati i motivi del decesso. Intanto le tre donne restano nel carcere di Sollicciano ... lanazione

Neonato trovato morto sulla nave da crociera, indagate altre due donne - neonato trovato morto sulla nave da crociera, indagate altre due donne - la mamma del neonato avrebbe partorito a bordo lo scorso 17 maggio, e il corpicino sarebbe stato nascosto in un armadietto, per non far sentire i vagiti. Come si ricorderà, a dare l’allarme al 112 era ... trcgiornale

La madre del neonato morto in crociera: “Non ho ucciso mio figlio” - La madre del neonato morto in crociera: “Non ho ucciso mio figlio” - Le ante erano aperte, così che potesse respirare». Parla del bambino che ha partorito venerdì scorso a bordo della nave da crociera in cui era impiegata, che ha tentato di tenere nascosto a tutti con ... laprovinciapavese.gelocal