Neonato morto sulla nave da crociera - la mamma | Temevo di essere licenziata

(Di giovedì 23 maggio 2024) Grosseto, 23 maggio 2024 – Non voleva che Tyler morisse. L’ha ripetuto più volte al giudice dell'udienza di convalida Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne, nata a Manila (Filippine), lache ha dato alla luce il bambinodaSilver Whisper venerdì 17 maggio e poi ne avrebbe provocato la morte per una 'negligenza criminale’. La donna, sottoposta a fermo in carcere per omicidio volontario, è stata interrogata oggi pomeriggio dal giudice di Grosseto, Sergio Compagnucci. La donna ha raccontato quello che è accaduto in quella, dove lei lavora come aiutante in cucina. "È emerso - ha riferito l'avvocato difensore Giovanni Di Meglio - che la ragazza pensava dipiù indietro nella gravidanza e di gestire la situazione. Ma, dopopartita da Salerno ha partorito. Si è trovata di fronte ad una situazione molto difficile. E ha fatto quello che una persona come lei poteva fare ovvero il miglior modo possibile”.